Incendi de brossa i neumàtics en una empresa de Valls

Els fets han passat aquesta matinada de dilluns al carrer Manyans

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat aquesta matinada de dilluns per un incendi en una indústria a Valls. Els fets han passat a les 00.41 hores i el cos d'emergències s'ha desplaçat fins a l'empresa del carrer Manyans. 

Allí han localitzat un incendi al pati de darrere de la nau on cremava brossa i neumàtics que hi havia en un contenidor exterior. El foc no ha afectat a la nau ni hi ha hagut danys personals. El foc s'ha donat per extingit a les 01.42 hores.

