Mobilitat
Primeres sancions amb l'entrada en vigor de la nova ordenança de mobilitat de Valls
La Policia Local reforça controls a patinets elèctrics i ja ha començat a multar
L’Ajuntament de Valls ha aprovat de manera definitiva l’Ordenança de Mobilitat, que ha entrat en vigor l’1 d’agost. Amb aquesta nova normativa, el consistori vol regular de manera més eficaç la circulació dins del municipi, amb especial atenció als vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics.
Amb l’entrada en vigor de l’ordenança, la Policia Local ha intensificat els controls i la presència als carrers per garantir-ne el compliment. De fet, ja han començat a instruir els primers expedients, com és el cas de la denúncia a un conductor de patinet per circular amb el telèfon mòbil a la mà i no respectar una senyal de cedeixi el pas. L’infractor s’enfronta a una sanció de 200 euros i el seu vehicle ha estat traslladat a la comissaria fins que acrediti la titularitat del patinet.
Per reforçar encara més les inspeccions, la Policia Local preveu adquirir un dinamòmetre que permetrà detectar in situ si un patinet ha estat manipulat per augmentar-ne la potència o la velocitat, i aplicar-hi les sancions corresponents.
Amb la nova normativa els patinets elèctrics no poden circular per zones de vianants. i han de respectar les normes generals de circulació. Només poden ser conduïts per persones majors de 16 anys. I és obligatori portar casc homologat, llums, elements reflectants i timbre.