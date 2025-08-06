Comerç
El conseller Berni Álvarez presideix la inauguració de la 69a edició de la Firagost de Valls
Després de l’acte institucional, les autoritats van visitar els diferents espais de la fira
Valls va donar ahir el tret de sortida a la 69a edició del Firagost, la Fira-Exposició del Camp Català. L’acte institucional d’obertura de l’esdeveniment va ser presidit pel conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré; el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, i el president de la Cooperativa Agrícola de Valls, Josep Maria Aubareda.
Farré va obrir la sessió ressaltant la importància d’aquest esdeveniment per Valls i la resta de territori: «Firagost és més que un esdeveniment comercial o turístic, des del 1951 és una expressió viva de la nostra identitat i un vincle amb la terra, la nostra gent i valors». «Som terra de calçots i de castells, som terra de rauxa, de gent intensa que és capaç d’organitzar esdeveniments extraordinaris que són alhora grans referents de país», va afegir. L’alcaldessa també va deixar clar que s’ha de preservar Firagost «perquè diu molt de Valls».
Alt Camp
Les millors imatges de la inauguració de la Firagost de Valls
Redacció
Enguany, des de l’organització s’ha fet una aposta clara pels productes del Camp de Tarragona, que darrerament havien perdut protagonisme. Farré va explicar que «si Firagost és un aparador del nostre camp, el quilòmetre zero ha de tenir una presència més que destacada a la fira».
Amb la presència del conseller, l’acte inaugural també va tenir espai per la reivindicació. Tant Aubareda com Rovira van fer arribar les seves preocupacions al Govern de la Generalitat. Josep Maria Rovira va demanar a Álvarez que l’ajudi a «conscienciar el Govern que necessitem uns pagesos i una indústria alimentària més forta i més competitiva». Per la seva banda, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, va deixar clar que «aquest gran esdeveniment ha de servir d’excusa per posar en valor la molta i bona feina que es fa des de tots els sectors que estan implicats en una fira d’aquesta magnitud». «També ha de servir per fer inversions. Vaig parlar amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i n’és conscient de les preocupacions que heu expressat avui. Alhora, està molt il·lusionat amb aquesta futura llei d’alimentació, que es treballarà perquè s’arribi a aquest 50% d’adquisició de productes quilòmetre zero», va afegir.
L’acte va finalitzar amb un reconeixement a Antoni Bastús, per la seva tasca durant els 44 anys que va ser director de Firagost, i amb el posterior tradicional passeig de les autoritats pels diferents espais de la fira.