Cultura
Valls impulsa el Calçofest, el nou gran festival de música, gastronomia i cultura
L’Hort del Carme acollirà el macroconcert amb Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella
El Calçofest arriba a Valls amb la voluntat de convertir-se en una nova cita imprescindible del calendari cultural de Catalunya. Un festival que neix per celebrar l’arrencada del primer calçot i que vol esdevenir el tret de sortida de la temporada de calçotades, tot combinant música, cultura i gastronomia.
Els carrers, les places i el patrimoni de la ciutat es convertiran en l’escenari viu d’una iniciativa que posa en valor l’essència vallenca, apostant pel producte local i per l’orgull de territori, amb el calçot com a símbol de trobada.
La jornada tindrà lloc el dissabte 22 de novembre i començarà al matí amb espectacles multidisciplinaris gratuïts, com la dansa, la màgia o el circ, al centre de la ciutat.
A la tarda, el protagonisme serà per la música en gran format. A partir de les 17 h, a l’aparcament de l’Hort del Carme, arrencarà una programació de concerts amb alguns dels grups més destacats de l’escena musical catalana actual: Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella.
El cartell també posa en valor el talent local amb Figa Flawas, cap de cartell del festival i banda vallenca de referència, i Maria Jacobs, que serà l’encarregada d’obrir l’escenari de l’Hort del Carme. Una jornada pensada per aplegar tant públic jove com famílies i amants de la música festiva, amb un ambient alegre i intergeneracional.
El Festival comptarà també amb una calçotada popular que tindrà lloc al centre de Valls prèviament al macroconcert, però a més, els restaurants de la ciutat se sumaran també al projecte amb ofertes especials per celebrar també l’arrencada del Calçofest.
Amb el Calçofest, Valls inaugura una nova manera de celebrar l’inici de la temporada de calçots, connectant tradició, música i cultura en una experiència única al país. La ciutat fa un pas endavant amb un festival concebut per compartir, gaudir i reivindicar allò que la fa singular.
Les entrades per al Calçofest s’han posat a la venda aquest mateix dilluns dia 4 d’agost. Els primers 500 abonaments generals es poden adquirir a un preu promocional de 28 euros, mentre que l’abonament infantil —adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys— té un cost reduït de 12 euros. L’accés serà gratuït per als infants de fins a 5 anys. Els preus aniran incrementant progressivament a mesura que s’acosti la data del festival.
El Calçofest és el nou festival organitzat per la sala Redstar de Valls i Boom Boom Produccions i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç de Valls i la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.