Successos
Un ferit menys greu en una sortida de via a la C-51 a Bràfim
L'accident ha tingut lloc aquest dissabte a les 5.12 h al punt quilomètric 26,2
Una persona ha resultat ferida de caràcter menys greu aquest dissabte al matí en una sortida de via a la carretera C-51, al terme municipal de Bràfim. Els serveis d’emergència han rebut l'avís de l’accident s’ha rebut a les 5.12 hores.
El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 26,2 de la via, on, per causes que encara es desconeixen, un vehicle ha sortit de la calçada. En l'accident només s’hi ha vist implicat aquest turisme.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atès la persona ferida i l’han traslladat a un centre hospitalari.