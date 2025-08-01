Patrimoni
La Diputació de Tarragona consolida les restes del Castell de Querol
L'edifici ha rebut 145.000 euros en deu anys per conservar i recuperar parts com la sala noble o les voltes del celler
El Castell de Querol té futur. Aquest emblemàtic recinte patrimonial, originari del segle X i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), ha estat objecte de diferents obres de millora que n’han estabilitzat murs i voltes i han incidit en altres parts que presentaven risc.
Aquestes actuacions formen part del projecte de consolidació d’aquest edifici històric, al qual la Diputació de Tarragona ha destinat més de 145.000 euros des de 2015 fins a l’actualitat, mitjançant diferents fases i projectes.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va inaugurar ahir les darreres obres, juntament amb l’alcaldessa de Querol, Roser Burzón, i la resta del consistori d’aquest municipi de l’Alt Camp. L’acte va aplegar veïnes i veïns, que han pogut veure in situ les diferents millores, que a banda d’estabilitzar i consolidar el castell han servit per recuperar el paviment de la sala noble.
Alhora, s’han protegit les voltes que cobreixen el celler, l’única sala amb sostre que es conserva al castell i que estava afectada per filtracions que podien haver causat el col·lapse de l’estructura.
«A la Diputació de Tarragona estem fermament compromesos amb el patrimoni històric i cultural dels nostres pobles i ciutats, i la nostra contribució amb el castell de Querol n’és un exemple clar», indica Noemí Llauradó. La presidenta defensa que aquesta millora «és una bona oportunitat per reflexionar sobre la importància del patrimoni històric com a fil conductor de la nostra identitat col·lectiva».
El Castell de Querol es va construir entre els segles X i XI com a fortificació de frontera dins la Marca Hispànica, a la part més alta de l’actual nucli de Querol. Va pertànyer a la família dels Cervelló, i des del s. XIV centrava la jurisdicció senyorial de la baronia de Querol. El 1835, durant la primera guerra carlina, va ser enderrocat per una partida de liberals. El conjunt conserva elements interessants com les restes de torres, finestres, matacans i diversos arcs.