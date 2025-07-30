Infraestructures
Surt a informació pública el projecte de l'Estació Regeneradora d'Aigua de Valls per a usos agrícoles
L’ERA de Valls està pressupostada en 3 milions d’euros i tindrà una capacitat per tractar 7.200 m3/dia
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte de la nova Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) de Valls, a la comarca de l’Alt Camp. El projecte es podrà consultar durant un mes de manera presencial a les seus de l’ACA de Barcelona i Tarragona i a les dependències de l’Ajuntament de Valls, així com per via telemàtica.
Aquesta actuació servirà per aplicar un tractament més avançat a l’aigua tractada a la depuradora de Valls, aplicant un tractament de desinfecció a través de rajos ultraviolats (UV), que garantirà un recurs de qualitat per a les demandes agrícoles de les comunitats de regants del municipi.
L’ERA de Valls tindrà una capacitat per tractar 7.200 m3/dia i està pressupostada en 3 milions d’euros, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027. La seva ubicació està en una zona sense risc d’inundacions i els treballs, un cop licitat, adjudicat i formalitzat el contracte, tindran una durada de 10 mesos.
En el marc del projecte es preveu la instal·lació d’11 mòduls fotovoltaics (88 panells), que garantiran més del 22% de la demanda energètica de la planta, reduint així la petjada de carboni i contribuint a l’autosuficiència energètica de la planta.
Aquesta actuació està emmarcada en l’estratègia de l’aigua del Govern, destinada a incrementar la disponibilitat d’aigua a partir de recursos com la dessalinització i la regeneració. Altres projectes com l’ERA de Reus estan en fase de redacció i es preveu tenir enllestit el projecte a principis de la tardor.