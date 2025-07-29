Successos
Enxampen dos conductors circulant a 194 i 201 km/h en un tram de l’A-27 limitat a 100, a l’Alt Camp
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment els dos conductors
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment dos conductors que circulaven a velocitats extremadament elevades per l’A-27 al seu pas per la comarca de l’Alt Camp. Els vehicles van ser detectats mentre circulaven a 194 i 201 km/h respectivament, en un tram on el límit màxim de velocitat és de 100 km/h.
Des del cos policial es recorda que la seguretat viària és responsabilitat de tothom. Respectar els límits de velocitat no és només una obligació legal, sinó una mesura essencial per prevenir accidents i salvar vides.