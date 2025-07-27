Successos
Ferit greu un motorista que ha caigut per un barranc a la TV-7044 a la Riba
El conductor ha ingressat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona
Un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge a la tarda en patir un accident de trànsit a la carretera TV-7044 a la Riba. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el conductor ha sortit de la via al punt quilomètric 3,6 per motius que s'estan investigant i ha caigut per un barranc.
En l'accident no hi ha hagut altres vehicles implicats. Els serveis d'emergències n'han rebut l'avís a les 17.51 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un helicòpter per atendre l'accidentat, que ha estat evacuat en estat greu a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.