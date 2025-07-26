Successos
Un ferit en sortir de la via i bolcar amb el cotxe a Alcover
L'accident ha tingut lloc aquest dissabte a la matinada a la C-37
Una persona ha resultat ferida aquest dissabte a la matinada en un accident de trànsit a la C-37, al terme municipal d'Alcover. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 4.30 hores per una sortida de via d’un turisme que ha acabat bolcant.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions, que han col·laborat en l’assistència al ferit, han desconnectat la bateria del vehicle per seguretat i han netejat la calçada.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també ha intervingut per atendre la persona ferida, que es troba en estat lleu.