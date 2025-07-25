Medi natural
Entra en servei un pas de fauna sobre la C-51 a l'alçada de Rodonyà
L’estructura comunica els espais naturals protegits del Massís de Bonastre i del Montmell-Marmellar
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha finalitzat en les darreres setmanes la construcció d’un pas de fauna de grans dimensions sobre la carretera C-51, al quilòmetre 19.06, a l’alçada de Rodonyà (Alt Camp). L’estructura de formigó ha de permetre que els animals terrestres silvestres puguin salvar la via de forma segura i reconnectar els hàbitats naturals que havien quedat fragmentats per la carretera. També servirà per evitar accidents amb espècies cinegètiques, com el senglar o el cabirol.
Fins ara, la C-51 ha fet de barrera pels hàbitats naturals de l'entorn, reduint-ne la seva connectivitat ecològica. El pas permetrà recuperar la connexió natural entre els espais naturals protegits del Massís de Bonastre, al sud, i el Montmell-Marmellar, al nord, on hi viuen mamífers com la musaranya comuna, fins a vuit espècies de ratpenat, l'esquirol, la mostela, la fagina, el toixó, la guineu o la geneta.
També és l'hàbitat de rèptils com la serp verda, la sargantana cua-roja, la sargantana ibèrica, el llangardaix i el dragó comú. El nou pas permetrà també el desplaçament d'altres grups faunístics, com el dels amfibis, amb espècies com el gripau comú i el gripau corredor, o els insectes, com les papallones i altres pol·linitzadors.
Alta complexitat tècnica
El pas té una estructura de pont subjectat sobre vint bigues de formigó pretesat i fixat a ambdós extrems als talussos de la carretera mitjançant uns estreps. El transport d’aquestes bigues ha estat una operació d’alta complexitat tècnica. Cadascuna, de 40 metres de longitud i un pes aproximat de 70 tones, ha requerit un dispositiu logístic especial per garantir la seva seguretat durant el transport.
Un cop ubicats els elements constructius, s'ha revegetat el tauler i se l'ha dotat d'elements que facilitin i atraguin a la fauna cap al nou pas, com plantació de franges vegetals, hidrosembres i la construcció de petits refugis i amagatalls fets amb materials naturals com soques i elements de rocalla.
La inversió total en el projecte ha estat de 1.594.660,54 euros, IVA inclòs, finançat a través del mecanisme de recuperació, transformació i resiliència (fons europeus NextGeneration).