Valls intensifica la lluita contra els abocaments il·legals al polígon industrial

L’Ajuntament de Valls ha posat en marxa un dispositiu especial de vigilància i control per evitar els abocaments incontrolats al polígon industrial de la ciutat. L’operatiu, que s’ha iniciat aquesta darrera setmana, compta amb la presència d’agents de la Policia Local tant uniformats com de paisà, amb l’objectiu de reforçar la neteja, la seguretat i el respecte pels espais públics.

La primera fase del dispositiu va consistir en una neteja intensiva per part dels serveis municipals a l’entorn dels contenidors del polígon, deixant l’espai en condicions òptimes. Aquesta acció ha estat clau per facilitar la detecció de nous abocaments irregulars i permetre una resposta ràpida per part dels agents.

Gràcies a la vigilància discreta, durant el passat cap de setmana s’han pogut identificar diversos responsables d’abocaments improcedents. Un dels casos més greus ha derivat en l’obertura d’un expedient sancionador per infracció molt greu, amb una possible multa d’entre 3.001 i 6.000 euros, ja que es tractava de residus especials que necessiten una gestió específica per evitar riscos ambientals i sanitaris. A més, segons estableix la normativa, la sanció no eximeix els infractors de l’obligació de netejar la zona afectada.

L’Ajuntament preveu mantenir aquest operatiu actiu durant els propers mesos i intensificar els controls amb l’objectiu d’identificar i sancionar qualsevol conducta incívica relacionada amb els residus. A més, el consistori fa una crida tant a la ciutadania com a les empreses del polígon a fer un ús correcte de les àrees de contenidors i a col·laborar en la preservació de la neteja i la imatge de la ciutat.