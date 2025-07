Valls amplia la inversió a la via pública: 5,8 milions d’euros i actuacions a més de 60 espais

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ampliarà fins als 5,8 milions d’euros la inversió directa a la via pública amb actuacions a més d’una seixantena de carrers, places i espais del municipi al llarg d’aquest 2025. Les obres d’asfaltatge i les millores de voreres són l’aspecte en què l’ens municipal destinarà una major quantitat econòmica —3.319.000 euros. També es continua apostant per la modernització de les xarxes d’aigua i enllumenat, amb una inversió de gairebé 1,1 milions d’euros per renovar uns cinc quilòmetres de canonades i de 467.000 euros per modernitzar amb tecnologia LED l’enllumenat d’algunes zones de la ciutat.

La feina, però, ja ha començat. Ara com ara, l’Ajuntament ha executat part de les inversions programades pel 2025. Durant el mes de juliol, s’han dut a terme les obres d’asfaltatge dels carrers Paborde, Narcís Oller, Bisbe Mora, al barri de mas Clariana i a la part alta del carrer Freixa, a Santa Magdalena. Tot i això, el pla d’asfaltatge no acaba aquí perquè, al setembre, continuaran les obres al polígon industrial, i encara queden per licitar altres actuacions programades.

En total, el pla comprèn 16.400 metres quadrats de vials amb nou paviment. Per acabar amb les actuacions a la via pública, la recuperació de la muralla de Sant Francesc és la gran actuació d’aquest 2025. Impulsada per l’Ajuntament de Valls amb una inversió de 2,4 milions d’euros —amb fons europeus Next Generation—, es posarà al descobert l’antiga muralla medieval del segle XIV, que ara es troba oculta dins de les cases. A més, s’ha de tenir en compte la creació d’un passeig accessible i una nova porta d’entrada al Centre Històric que suposaran una total transformació urbanística de la zona.

Aigua, enllumenat i parcs

Valls invertirà més d’1,5 milions en modernitzacions de la xarxa d’aigua i de l’enllumenat públic de la ciutat. Pel que fa a l’aigua, s’estan duent a terme dues actuacions: la interconnexió de la xarxa general de la ciutat amb Fontscaldes i la renovació de l’anella sud de la xarxa d’aigua. Quant a l’enllumenat, prop del 80% de la ciutat ja compta amb tecnologia LED instal·lada.

Ara, es renovarà a una trentena de carrers i zones del municipi. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, va explicar a la presentació de la inversió que «tenim parcs infantils per a nens molt petits. Quan em venen a veure ‘nanos’ de les escoles, em diuen que no hi ha un parc adaptat a la seva edat» Doncs ara, Valls en tindrà, perquè dels 160.000 euros invertits en zones verdes, una part es destinaran a la zona del Vilar. Allà, s’instal·laran un nou parc de salut, veles d’ombra i «dues tirolines i dos jocs», va assegurar Farré.