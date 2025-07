Valls invertirà 5,8 milions d'euros en actuacions a la via pública

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Valls ampliarà fins als 5,8 milions d’euros la inversió directa a la via pública amb actuacions repartides aquest any 2025 a tot l’àmbit urbà i a tots els barris de la ciutat. Les inversions s’executaran a una seixantena de carrers i places, parcs i espais públics i, entre aquestes, destaquen amb 3,3 milions d’euros, les obres d’asfaltat, millores de voreres o actuacions completes d’urbanització de carrers.

A més, s’aposta per continuar modernitzant les xarxes públiques de serveis per fer-les més eficients, com és el cas dels 1,1 milions d’euros que es destinaran a renovar i ampliar gairebé 5 quilòmetres de canonades d’aigua o els 467.000 euros per modernitzar amb tecnologia LED l’enllumenat públic.

En les últimes setmanes l’Ajuntament ha executat ja una part important de les inversions a la via pública programades per aquest 2025. En concret, aquest mes de juliol i aprofitant la reducció del trànsit a l’estiu per minimitzar molèsties, s’han efectuat les obres d’asfaltat dels carrers Paborde, Narcís Oller, Bisbe Mora, al barri de Mas Clariana, així com la part alta del carrer Freixa, a Santa Magdalena. Es preveu que les obres del pla d’asfaltat continuïn al setembre, en aquest cas concentrant els esforços al polígon industrial, concretament al lateral de la carretera del Pla, entre els carrers Curtidors i la rotonda de l’N-240 i també al carrer Basters.

El pla d’asfaltat té altres actuacions programades, obres públiques que properament es licitaran com la prevista al carrer Blanquers -també al polígon industrial- o, ja dins l’àmbit urbà, als carrers Robert Gerhard i Indústria, Figuerola (barri de Santa Gemma) i Roger de Flor (Sant Josep Obrer). En total, enguany s’haurà renovat el ferm a 12 carrers, el que representa més de 16.400 m2 de vials amb nou paviment.

Entre els projectes de millora de l’estat de carrers destaca, a més de les actuacions d’asfaltat, la renovació de voreres a diversos barris. Així, per exemple, a Sant Josep Obrer hi haurà noves voreres al carrer Ametllers; a la Fraternal en un tram de Creu de Cames (obra escollida per la ciutadania a través del procés de Pressupostos Participatius); al Barri Alt Camp, al carrer Oller i Rabassa; i a la Xamora, al carrer Pont de Goi on, a més de les noves voreres, es renovarà tota la xarxa d’aigua. A més, al Fornàs s’està ultimant la redacció del projecte de la segona fase de la reforma urbanística del passeig Tarradellas que es licitarà enguany mateix.

A totes aquestes actuacions cal afegir-hi els 604.000 euros que, a petició del consistori, està invertint enguany la Generalitat a les entrades a Valls per les carreteres de Picamoixons (T-742) i Alcover (C-37), dues vies que després de les obres passaran a ser plenament urbanes i de titularitat municipal. Aquesta inversió del govern català contempla la transformació de més de 2 quilòmetres de les dues travesseres en vies urbanes, amb voreres i serveis, amb l’objectiu de millorar la seguretat de circulació de vehicles i vianants, especialment dels veïns dels barris de Mas Clariana, Santa Magdalena i les Comarques.

L’altra gran actuació a la via pública és la que impulsa l’Ajuntament amb fons europeus Next Generation a la muralla de Sant Francesc. Les obres, amb una inversió de 2,4 milions d’euros, permetran la recuperació patrimonial i posar al descobert l’antiga muralla medieval del segle XIV, ara oculta dins les cases. A més suposarà la transformació urbanística integral de tot l’àmbit, amb la creació d’un nou passeig accessible i obert, i una nova porta d’entrada al Centre Històric.

Renovació de la xarxa d’aigua

D’altra banda, la renovació de la xarxa d’aigua per modernitzar-la, fer-la més eficient i garantir la qualitat i pressió del servei destaca entre les inversions programades, amb dues actuacions que, de fet, ja estan en marxa. La primera és la interconnexió de la xarxa general de la ciutat amb Fontscaldes, unes obres que finalitzen aquest estiu i que garantiran el ple subministrament d’aigua a la pedania. També és en marxa la renovació completa de l’anella sud de la xarxa d’aigua, amb més d’un quilòmetre i mig de noves canonades que s’estan instal·lant al llarg de la carretera de Barcelona, plaça de Sant Francesc, muralles de Sant Francesc i del Carme, Portal Nou i carretera de Tarragona.

L’Ajuntament també continua amb el pla de modernització amb tecnologia LED de l’enllumenat públic que a hores d’ara ja arriba a prop del 80% de la ciutat. L’enllumenat LED, a més d’augmentar la sensació d’il·luminació dels carrers, és molt més sostenible ja que redueix el consum energètic en un 80%. Aquest 2025 s’efectuarà la renovació de l’enllumenat a una trentena més de carrers i zones de la ciutat, algunes ja executades com al passeig i plaça del barri de Mas Clariana, o també les realitzades als carrers Segarra, Portal Nou i Colom.

Les inversions a través del Pla Lumínic contemplen però altres projectes enguany. En destaquen els 321.000 euros més per la renovació de l’enllumenat al polígon, una actuació que representa ja la fase final d’un projecte que ha permès modernitzar de manera integral el servei a tot la zona industrial de Valls. D’altra banda, dins de la ciutat està previst instal·lar 165 punts de llum totalment nous, amb actuacions al pont del barri de la Fraternal, al carrer Bisbe Mora a Mas Clariana, al carrer de la Bòbila a la Xamora i a Sant Josep Obrer. L’actuació més important serà de fet en aquest darrer barri, amb 14 carrers que estrenaran nou enllumenat i que, junt amb les actuacions realitzades en exercicis anteriors, suposaran la modernització completa del servei a tota la zona.

Zones verdes, espais lliures i parcs infantils

L’Ajuntament invertirà també 160.000 euros en la millora d’espais lliures. Dues d’aquestes inversions s’han executat ja durant el primer semestre de 2025, en concret, el nou parc infantil a la zona del barri de Santa Magdalena, i també la instal·lació avui de les cinc grans veles que protegeixen del sol el parc del Vilar. En aquest barri, també està previst situar-hi un parc de salut i renovar una part a la zona de jocs de davant del Centre Cultural amb una gran tirolina com a nou atractiu. Enguany també s’ha projectat millorar de manera completa els parcs infantils dels barris de la Candela i de Santa Úrsula.

L’Ajuntament també executarà en els propers mesos obres de millora a 11 quilòmetres de la xarxa de camins rurals, als quals destinarà 136.000 euros. En concret, s’actuarà al Camí Nou i també al Camí de Fontscaldes.