El poble de Tarragona amb l’estàtua de Mazinger Z més gran del món

En el tranquil municipi de Cabra del Camp, a Tarragona, es troba un curiós i sorprenent secret que atreu l’atenció de molts curiosos: l’estàtua de Mazinger Z més gran del món. Amb una altura impressionant de 10 metres, aquesta figura d’un dels personatges més emblemàtics de l’anime japonès s’erigeix al mig d’un solar a la urbanització de Mas del Plata, un lloc que sembla estar totalment fora de lloc amb el seu entorn rural.

L’origen de l’estàtua



Mazinger Z, l’icònic robot gegant de la sèrie de manga i anime que va marcar a tota una generació a Espanya, va ser el motor darrere d’aquesta insòlita construcció. La sèrie, que es va estrenar l'any 1978 al país, va generar furor entre els més joves, convertint-se en un dels fenòmens televisius de l’època.

Amb l’auge de la sèrie, els promotors de la urbanització de Mas del Plata, ubicada al costat de Cabra del Camp, van decidir aprofitar el 'boom' mediàtic de Mazinger Z per promocionar els nous habitatges. Quina millor manera d’atreure famílies amb nens que construir una estàtua gegant de 10 metres d’altura en el centre de la urbanització? La idea era que l’estàtua fos una espècie d’atractiu turístic i un punt de referència a la zona.

Una estàtua de quatre pisos d’altura



Així, l'any 1979, la figura de Mazinger Z va ser erigida a la urbanització, utilitzant materials com acer i fibra de vidre. Amb els seus 10 metres d’altura, l’estàtua s’alça sobre diverses peanyes de formigó i es va convertir en el símbol del lloc. Inicialment, es va pensar en incorporar una sèrie d’escales internes que permetessin als visitants pujar des dels peus fins el cap de Mazinger Z i gaudir d’una vista panoràmica des del mirador que es plantejava. Tanmateix, aquesta idea mai es va dur a terme, i l’estàtua va quedar com un monument singular al mig de la pineda.

Com arribar a l’estàtua de Mazinger Z ?



Per a aquells interessats en veure aquesta curiosa estàtua, el trajecte des de Tarragona fins a la urbanització de Mas del Plata és relativament senzill. A uns 35 minuts amb cotxe per l’A-27, els visitants poden accedir a aquest paratge una mica ocult, envoltat de naturalesa. L’estàtua es troba en un solar envoltat d’una pineda i el carrer R, en un lloc apartat, fet que li dona encara més misteri i atractiu a aquells que la busquen.

Encara que l’estàtua de Mazinger Z no va assolir el protagonisme que s’havia imaginat en els seus orígens, continua sent un sorprenent vestigi d’una època i una de les construccions més peculiars de la província de Tarragona. Un recordatori de com, en el seu moment, el fenomen de l’anime japonès va ser aprofitat per crear una identitat única en un racó apartat del món.