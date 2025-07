Controlat l'incendi entre el Pla de Santa Maria i Santes Creus

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir a la tarda entre el Pla de Santa Maria i Santes Creus. Durant el matí dues dotaciones terrestres es troben revisant tot el perímetre del foc per detectar si hi ha alguna fumerola.

El foc el van donar per controlat pocs minuts abans de les 23 hores i ha cremat unes 7 hectàrees de terreny agrícola i forestal, segons dades provisionals d'Agents Rurals. El cos està treballant a la zona per investigar-ne les causes.

Els bombers no preveuen donar per extingit el foc avui, ja que encara hi ha algun punt calent que han d'acabar de remullar, a més de controlar possibles revifades.

En les tasques d'extinció hi van treballar 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris del Grup d’Actuacions Especials (MAER), amb un total de 63 efectius desplegats.