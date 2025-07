El gaig blau torna a l'Alt Camp gràcies a la recuperació de terrenys en guaret

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El gaig blau (Coracias garrulus) ha tornat a la comarca de l'Alt Camp gràcies a un projecte de recuperació de terrenys agrícoles en guaret que ha afavorit l'establiment de set nius d'aquesta espècie i l'anellament de 17 polls, informa el col·lectiu Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC).

El projecte de conservació va començar fa gairebé deu anys amb la instal·lació de caixes niu per fomentar una població estable d'aquest ocell, que és un controlador natural de plagues molt valuós per als cultius.

El projecte inclou, a més, el seguiment de la biodiversitat en diferents àrees de terrenys en guaret, on també hi han participat ramats locals de cabres i ovelles que, mitjançant pastura controlada, ajuden a mantenir l'equilibri vegetal i reduir el risc d'incendis. Això genera condicions òptimes perquè aus estepàries, com el gaig blau, puguin niar a terra.

Aquestes accions formen part del projecte LIFE eCOadapt50, que busca impulsar l'adaptació al canvi climàtic a nivell local a Catalunya i promou pràctiques agrícoles sostenibles que reforcen la resiliència i biodiversitat del territori.