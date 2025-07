Estabilitzat l'incendi entre el Pla de Santa Maria i Santes Creus

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi declarat aquest dijous a la tarda entre els termes municipals del Pla de Santa Maria i Santes Creus, a la comarca de l'Alt Camp. El foc ha afectat provisionalment una superfície aproximada de 7 hectàrees de terreny agrícola i forestal, segons han informat els Agents Rurals.

En les tasques d'extinció hi treballen 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris del Grup d’Actuacions Especials (MAER), amb un total de 63 efectius desplegats. Al flanc esquerre de l'incendi s'hi fan actuacions amb màquines retroexcavadores —cedides per l’Ajuntament del Pla de Santa Maria— per remoure una zona amb restes de fusta, reduir la càrrega de combustible i facilitar la feina d'extinció.

Els Bombers continuen treballant per rematar els punts calents i evitar reactivacions. Paral·lelament, s'ha obert una investigació per determinar les causes de l'incendi.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès dues persones, tot i que de moment no s’ha informat de cap ferit greu.