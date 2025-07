Disset dotacions dels Bombers treballen per apagar un foc entre el Pla de Santa Maria i Santes Creus

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers treballen amb catorze dotacions terrestres i tres mitjans aeris per apagar un incendi que s'ha declarat aquest dijous entre els termes municipals del Pla de Santa Maria i de Santes Creus (Alt Camp). El cos ha rebut l'avís a les 15.32 hores i s'han activat els efectius per extingir-lo.

El foc ha començat en una finca agrícola llaurada del Pla de Santa Maria i ha avançat cap a una illa de massa forestal. Ara mateix, els bombers treballen en una zona on hi ha diverses granges per protegir-les.

Els Bombers han informat que fins a 63 efectius del cos estan implicats en l'extinció de l'incendi i dues persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques.

Segons ha informat Bombers de la Generalitat, a aquesta hora de la tarda el perímetre de l'incendi està a punt de tancar-se amb línia d’aigua i no s’han detectat focus secundaris. També s’ha demanat maquinària pesada per reforçar les tasques d’extinció, i està previst que n’arribin tres unitats per donar-hi suport.