Alcover estrena la renovada plaça Lluís Companys

Aquest dimarts 15 de juliol s’ha inaugurat la nova plaça Lluís Companys d’Alcover, després d’una remodelació integral que transforma l’espai en un lloc més modern, accessible i pensat per a tota la ciutadania. L’acte de reobertura ha comptat amb un ambient festiu, amb la participació de la Colla Gegantera i els grallers d’Alcover, la batucada Riudrum’s i nombroses famílies que s’han sumat a la celebració.

La reforma va molt més enllà d’un canvi estètic. Un dels grans valors afegits és la creació d’un refugi climàtic, ideat per oferir un espai fresc durant els dies de calor extrema. En aquest sentit, s’ha apostat per un entorn més verd, amb la plantació d’espècies autòctones i resistents al clima mediterrani, i la instal·lació d’una pèrgola metàl·lica que permetrà el creixement de plantes enfiladisses per crear ombra natural. A mesura que l’arbrat es desenvolupi, la plaça guanyarà en confort climàtic i qualitat ambiental.

També s’han incorporat nous elements de lleure i descans, com ara àrees de joc infantils inclusives, una font per beure i una altra transitable per refrescar-se, i bancs distribuïts per tot l’espai. A més, s’ha creat una zona polivalent pensada per acollir esdeveniments culturals i activitats diverses, convertint la plaça en un punt de trobada per al municipi. L’enllumenat també s’ha renovat amb fanals de baixa alçària que il·luminen de forma eficient i respectant el medi ambient. Així, la plaça Lluís Companys esdevé un espai pensat per ser compartit i gaudit per tothom.