Alcover estrena una plaça Lluís Companys renovada i pensada per a tothom

Aquest dimarts, el municipi d’Alcover va viure una jornada especial amb la reobertura de la plaça Lluís Companys, un espai emblemàtic que ha estat completament renovat per convertir-se en un lloc més modern, accessible i adaptat a les necessitats de la ciutadania.

La festa d’inauguració va comptar amb l’animació de la Colla Gegantera i els grallers d’Alcover, així com la batucada Riudrum’s, que van acompanyar veïns i famílies en aquest retrobament amb la nova plaça.

La remodelació va molt més enllà d’un canvi estètic. L’objectiu principal ha estat fer de la plaça un espai pensat per a tothom, amb un disseny inclusiu i sostenible. Un dels elements més destacats és la creació d’un refugi climàtic, un espai fresc i confortable per fer front a les altes temperatures. Per aconseguir-ho, s’hi han plantat arbres autòctons adaptats al clima, i s’ha instal·lat una pèrgola metàl·lica que donarà suport a plantes enfiladisses, generant ombra natural a mesura que la vegetació creixi.

La plaça també incorpora noves àrees de joc inclusives per als infants, i un espai polivalent preparat per acollir activitats culturals i esdeveniments comunitaris. Per afavorir l’estada i el confort, s’hi han instal·lat bancs, una font per beure i una altra transitable per refrescar-se, contribuint així a reduir l’efecte d’illa de calor. A més, l’enllumenat de baixa alçària garanteix una il·luminació eficient i respectuosa amb el medi ambient.