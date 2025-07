Valls inverteix 195.000 euros en la nova fase del pla d’asfaltat de carrers

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha anunciat l’inici d’una nova fase del pla d’asfaltat de carrers que contempla una inversió directa de 195.000 euros per al 2025. Aquest mes de juliol s’executaran les obres de millora del paviment als carrers del Paborde, Freixa, Bisbe Mora i Narcís Oller, quatre vials que sumen una superfície global de 3.645 metres quadrats i una longitud total de 770 metres.

La inversió prevista per a aquests quatre carrers ascendeix a 70.700 euros, i les obres s’iniciaran aquesta mateixa setmana. El calendari d’actuacions començarà el dimecres 16 de juliol amb el carrer del Paborde, en el tram comprès entre el carrer del Pantà i la plaça Jaume I.

L’endemà, dijous 17 de juliol, els treballs continuaran al carrer del Freixa, al barri de Santa Magdalena, concretament en el tram de vial a partir del carrer Ramon Roca Sans. El divendres 18 de juliol serà el torn del carrer del Bisbe Mora, situat al barri de Mas Clariana. Finalment, el dilluns 21 i dimarts 22 de juliol es completaran les obres amb l’asfaltat del carrer de Narcís Oller, en el tram comprès entre els carrers de la Vallvera i Priorat de Lledó.

Durant l’execució dels treballs, aquests vials estaran tallats al trànsit i quedarà prohibit aparcar-hi. El projecte inclou el sanejament mitjançant fresat del ferm actual i l’asfaltat nou dels carrers, a més del pintat de la senyalització horitzontal dels vials i altres treballs complementaris de millora.

L’actuació en aquests quatre carrers forma part del pla d’asfaltat de la via pública programat per aquest any. Amb el pressupost total de 195.000 euros, l’Ajuntament ha previst no només la millora del paviment d’aquests vials sinó també dues noves actuacions al polígon industrial. D’una banda, s’asfaltarà un dels laterals de la carretera del Pla, entre les rotondes del carrer Curtidors i la variant de l’N-240.

De l’altra, es pavimentarà el carrer dels Basters, en el tram entre la carretera del Pla i el carrer dels Fusters. L’Ajuntament programa anualment les seves inversions d’asfaltat de carrers, seguint la línia d’actuacions més recents com les realitzades l’any 2024 a l’Avinguda Illes Balears, al carrer Avenir i en l’altre lateral de la carretera del Pla.