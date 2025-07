Adif licita per 3,7 MEUR la renovació i millora de 7 passos a nivell, un d’ells a Valls

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Adif ha licitat per un import de 3.675.304,8 euros el contracte per a la redacció dels projectes i l’execució de les obres de renovació i millora de la protecció de 7 passos a nivell situats a les províncies d’Osca, Lleida, Barcelona i Tarragona.

Aquests treballs s’engloben en les actuacions que està desenvolupant Adif per aportar més fiabilitat a les instal·lacions de protecció dels passos a nivell i un increment en la disponibilitat de la xarxa i la regularitat de la circulació de trens. D’aquesta forma, s’incrementaran les condicions de seguretat en aquest àmbit, tant per al trànsit per als vianants i viari, com per al ferroviari.

Tres dels passos a nivell estan situats en la línia d’ample convencional Madrid-Barcelona, concretament en els municipis d’Altorricón, Montsó (ambdós a Osca) i Valls (Tarragona), i disposaran d’un sistema de protecció mitjançant senyalització lluminosa i acústica.

Els altres quatre passos a nivell corresponen a la línia Lleida-Manresa-Barcelona, concretament dos d’ells en el terme municipal de Tàrrega (Lleida), que disposaran de protecció amb barreres i, a Barcelona, un a Veciana i un altre a Calaf, que passaran a disposar de protecció amb senyalització lluminosa i acústica.