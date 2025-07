La millor piscina natural a prop de Tarragona es troba a 45 minuts: «Una delícia per al bany»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

A només 40 quilòmetres de Tarragona, en plena serra de Prades, es troba el Toll de l’Olla, una piscina natural d’aigües cristal·lines que s’ha guanyat l’afecte dels visitants per la seva bellesa serena i el seu entorn boscós. Ubicada al costat de l’encantador poble de Farena, aquesta bassa formada pel riu Brugent és un dels racons més refrescants i recomanables per escapar-se de la calor de l’estiu sense allunyar-se massa de la ciutat.

Aquest petit oasi natural, envoltat de vegetació mediterrània, ofereix una experiència ideal tant per a aquells que busquen un bany reparador com per a aquells que desitgen desconnectar en plena naturalesa. El trajecte amb cotxe des de Tarragona amb prou feines supera els 45 minuts, fet que converteix el Toll de l’Olla en una escapada perfecta per a un matí o una tarda d’estiu.

L’accés és senzill i apte per a tota la família. Després d’aparcar en un petit pàrquing a l’entrada de Farena, un camí forestal ben senyalitzat condueix fins la bassa. El camí, que transcorre entre pins i alzines, té una durada aproximada de 20 minuts i és pràcticament pla, el que ho fa ideal per anar amb nens o persones grans.

Al final del recorregut, el so de l’aigua anticipa l’arribada a aquest racó amagat, on el riu ha esculpit una bassa d’aigües fresques i transparents. Envoltada de roques i petits salts, l’estampa sembla treta d’una postal. De fet, algunes ressenyes de Google la descriuen com «una autèntica delícia per al bany» o, fins i tot, com un lloc on «l’aigua és per delectar-se».

Això sí, és important respectar les normes locals. Als voltants de Farena s’han instal·lat senyals que adverteixen de la prohibició d’aparcar fora de les zones habilitades. Diversos visitants adverteixen en els seus comentaris que les multes per estacionar en vorals o espais no permesos poden ser «abundants».

Tant si busques una ruta senzilla en plena naturalesa com si simplement vols gaudir d’un capbussó diferent a prop de Tarragona, aquesta piscina natural és una opció excel·lent. Paisatge, tranquil·litat i aigua fresca es combinen per oferir una experiència inoblidable, sense necessitat de recórrer llargues distàncies.