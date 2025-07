La Cambra de Valls organitza una exitosa missió comercial de vi, cava i oli amb importadors del Japó

Una de les visites a un celler per part dels importadors japonesos.Cedida

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls ha fet un balanç molt positiu de la missió comercial inversa de productes agroalimentaris catalans —vi, cava i oli d’oliva— que ha tingut lloc del 3 al 5 de juliol a Valls, amb la participació de 13 cellers i productors catalans i 7 importadors japonesos, principalment procedents de l’àrea de Tòquio.

Aquesta acció, organitzada conjuntament amb la Cámara de Comercio Hispano Japonesa i la Cámara de Álava, ha facilitat que les empreses catalanes presentessin els seus productes d’alta qualitat directament a compradors japonesos, sense necessitat de desplaçar-se fora del país.

L’agenda ha combinat reunions B2B al Restaurant Fèlix de Valls amb visites in situ als cellers participants, afavorint un intercanvi comercial proper, personalitzat i molt enriquidor, tant per part dels productors com dels importadors.

«Estem molt satisfets dels resultats obtinguts: s’han generat contactes comercials sòlids i diversos importadors han mostrat un interès real en iniciar negociacions», destaquen des de la Cambra de Comerç de Valls. A més, «els productors han valorat molt positivament el format de la trobada, que els ha permès presentar el seu producte i el territori de manera directa i personalitzada».

Aquesta ha estat, a més, la primera vegada que la Cambra de Comerç de Valls ha portat importadors de fora d’Europa, fet que obre noves oportunitats per a les empreses del territori a mercats tan exigents i prometedors com el japonès.

Amb aquesta iniciativa, la Cambra reafirma el seu compromís amb la internacionalització del teixit empresarial local, donant suport actiu als sectors vitivinícola i agroalimentari, i promovent el producte de proximitat en mercats clau. «Aquestes trobades són una veritable finestra al món per al nostre sector», han destacat diversos dels cellers participants.

L’activitat s’ha emmarcat dins el Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, amb el suport d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, Enterprise Europe Network, Diputació de Tarragona, Turisme Costa Daurada, Port de Tarragona, el programa Pime Global de la Cámara de Comercio de España, el Ministerio de Hacienda, i cofinançat pels Fons Europeus i la Unió Europea.