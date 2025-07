El Museu Casteller oferirà entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes a partir de juliol

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

A partir del mes de juliol, el Museu Casteller de Catalunya oferirà entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes, una iniciativa pensada per facilitar l’accés a un equipament cultural i turístic únic, i apropar l’experiència castellera a un públic més ampli.

Amb aquesta mesura, el Museu de Valls reforça el seu compromís amb la difusió d’una tradició reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, tot consolidant-se com un espai inclusiu i accessible per a famílies, visitants locals, estudiants i turistes.

El museu ofereix un recorregut immersiu i innovador que permet descobrir els valors, les emocions i la història dels castells a través d’exposicions permanents i temporals, recursos audiovisuals de gran format i experiències interactives dissenyades per a tots els públics.

L’entrada gratuïta serà vigent durant l’horari habitual d’obertura: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, el primer diumenge de cada mes.

El Museu Casteller de Catalunya que va obrir portes l’any 2023 i que s’ha aixecat amb l’impuls de l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. El projecte ha permès crear un centre museístic, d’experiències singular i innovador al cor del Centre Històric i a tocar de l’emblemàtica plaça del Blat, Km0 del fet casteller. Al nou Museu Casteller el visitant pot sentir i viure les emocions dels castells i descobrir a la vegada els valors i tot el que envolta el fet casteller, una tradició única amb més de dos segles d’història i declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.