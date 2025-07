Els vallencs Figa Flawas publiquen la cançó ‘A la freska'

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Els vallencs Figa Flawas han estrenat aquest dijous el nou single A la freska, un ska que transforma el dolor d’un amor en un himne festiu ple de contradiccions. Després de l’èxit de La Marina sta morena, ara el grup presenta una cançó amb paisatges reggae i ska sobre l’amor no correspost, la dependència emocional i l’acceptació resignada d’una relació que ja no fa bé.

El duet de Valls presenta una realitat comuna, amb un to contradictòriament alegre i culmina amb un catàrtic crit d’alliberament vital. El grup publica també un videoclip i un documental on es recrea amb humor àcid com el grup comunica a un segell discogràfic inventat que la seva nova cançó és un ska, un estil allunyat de la tendència i de l’afany comercial actual.

En un comunicat, grup ha explicat que el nou single parla de «saber que caldria marxar, però quedar-se igualment». Es fa a base de ritme «sincopat i festiu» i amb metàfores com «he matat les papallones acostant-me per voler tocar-les».

El treball es presenta com un viatge sonor i emocional en tres actes. Comença amb una introducció atmosfèrica i delicada, que convida a entrar en una intimitat plena de sensibilitat, frustració i amor incondicional. Evoluciona cap a un reggae suau i contagiós, que aporta una aparença de calma i bones vibracions, en contrast amb la lletra, que parla d’un malestar latent i una felicitat absent. Finalment, esclata en un ska poderós i imparable. «El tempo puja, l’energia es desferma i tot explota: és el moment de treure la ràbia, de dir prou, de ballar mentre es clama que estimar algú que no ens correspon també pot ser una festa alliberadora. Una proposta valenta, sincera i trencadora que connecta amb el cor… i amb els peus», han explicat. També han indicat que el tema és un homenatge a l’ska.

En plena gira de concerts

Els Figa Flawas estan en plena gira. Enguany tenen programats una seixantena de concerts pels principals escenaris de Catalunya, País Valencià, Balears i Madrid, protagonitzant els cartells de festivals com Telecogresca de Barcelona, Sound Isidro de Madrid, Viña Rock de Villarrobledo, Cabró Rock de Vic, Share Festival de Barcelona, Bigsound de València, Canet Rock de Canet de Mar, Pirata Beach Festival, Cap Roig de Calella de Palafrugell, Arenal Sound de Borriana o el Sons del Món de Roses.