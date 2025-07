Investiguen el pare del nen mort a l'interior d'un vehicle a Valls per homicidi imprudent greu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra investiguen el pare del nen de dos anys mort a l'interior d'un vehicle estacionat a Valls per un homicidi imprudent greu. Segons fonts policials consultades per l'ACN, aquest dimarts l'home no estava en condicions per declarar, ja que els fets acabaven de passar, i ho farà en la jornada d'aquest dimecres a la comissaria. Després s'enviarà el cas als jutjats.

El menor portava diverses hores dins del cotxe, unes quatre o cinc, quan el seu progenitor se'n va adonar. La principal hipòtesi de la mort seria un descuit del pare. A les 12 d'aquest migdia hi ha previst un minut de silenci a la plaça del Blat en record de l'infant.