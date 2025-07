Consternació i commoció a Valls per la mort d'un nen d'uns dos anys a l'interior d'un vehicle

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Consternació i commoció a Valls per la mort d'un nen de dos anys a l'interior d'un vehicle estacionat en un carrer del polígon industrial de la capital de l'Alt Camp. Més de 150 persones, entre ells veïns, amics i mestres de l'escola bressol de l'infant, s'han aplegat a les portes de l'Ajuntament per mostrar escalf als familiars i tot el seu suport.

«Ens vam quedar en xoc en saber la tràgica notícia, estem tristos, ha estat una tragèdia per la ciutat, no havíem viscut mai una cosa com aquesta», ha expressat l'alcaldessa Dolors Farré, després de la celebració del minut de silenci per recordar el menor mort. Farré ha recordat que han decretat dos dies de dol.

Més de 150 persones s'han concentrat a la plaça del Blat de Valls minuts abans de les dotze del migdia d'aquest dimecres per mostrar el seu afecte i suport als familiars del nen mort a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer Manyans del polígon industrial de la ciutat. El menor de dos anys hauria complert tres el pròxim setembre i es va quedar durant diverses hores, entre quatre o cinc, dins del cotxe del seu progenitor, al llarg del matí d'aquest dimarts.

Regidors de l'Ajuntament de Valls, la seva alcaldessa així com l'alcalde de la Masó, Albert Camps, municipi on resideixen els pares de l'infant, han assistit commocionats pels fets al minut de silenci. També ho han fet veïns, una treballadora de l'empresa on treballava el pare del nen, famílies i mestres de l'escola bressol on anava el menor. De fet, la llar d'infants romandrà tancada durant tota la jornada d'avui. En l'acte de record, no hi ha participat cap familiar del nen mort.

«Ahir va ser un dia molt dur per la ciutat i avui també ho és, va ser un cop molt dur, estem tots en xoc, molt tristos, vull agrair als vallencs la solidaritat mostrada a la família a qui volem donar el condol i el pesem», ha asseverat la batllessa.

Declaració del pare

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort del menor. Per això, prendran declaració al pare durant aquesta jornada, a qui investiguen per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. La principal hipòtesi de la mort de l'infant seria un descuit del progenitor. Un cop li prenguin declaració, els Mossos enviaran l'atestat policial al Jutjat de guàrdia de Valls, el qual ja té unes diligències obertes, segons ha indicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).