Alcover reurbanitzarà l’avinguda de Mont-ral per millorar la seguretat i la mobilitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Alcover ha aprovat el projecte de remodelació integral de l’avinguda de Mont-ral, un tram clau de la travessia de la carretera TV-7041, que connecta Alcover amb Capafonts i Prades, per fer-la més segura i accessible. Aquesta via, actualment de titularitat de la Generalitat de Catalunya, es troba en procés de cessió al consistori alcoverenc.

El tram comprès entre la torre de Ca Tatxó i el carrer de l’Hort de la Cinteta és un dels més transitats tant per vianants com per vehicles, però presenta greus deficiències en termes de mobilitat i seguretat: voreres estretes, pas prioritzat per a vehicles i barreres arquitectòniques que dificulten el trànsit a peu.

Amb l’objectiu de pacificar el trànsit i reduir l’accidentalitat, el projecte preveu la reurbanització d’una superfície aproximada de 2.400 m². Les principals actuacions inclouen la renovació del paviment, l’eixamplament de les voreres, la substitució de l’enllumenat públic i la millora de les xarxes d’abastament d’aigua potable i de sanejament d’aigües residuals. A més, s’eliminaran les instal·lacions aèries de baixa tensió i comunicacions, que passaran a ser soterrades, i s’instal·larà nova senyalització horitzontal i vertical.

Un dels punts destacats és la substitució de la xarxa d’aigua potable de fibrociment per noves canonades de polietilè, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i evitar possibles fuites. També es mantindrà l’arbrat existent, s’incrementarà la mida dels escocells i es crearà una zona verda amb plantes i arbres autòctons, especialment a la vorera nord, per incrementar les zones d’ombra.

Pel que fa a la mobilitat, s’instal·larà un semàfor de pas alternatiu, amb un únic carril de circulació, a l’alçada del campanar de l’església, a causa de la poca visibilitat en aquest punt, i passos de vianants elevats i senyalització lluminosa per reduir la velocitat dels vehicles. També s’eliminaran els aparcaments actuals per fomentar la mobilitat a peu i s’hi col·locaran pilones retràctils que permetran tancar el trànsit de manera puntual davant de l’església, aconseguint així un nou espai de vianants.

El projecte incorpora mesures d’estalvi energètic com la instal·lació de llumeneres LED, senyals lluminoses alimentades amb plaques solars i energia solar fotovoltaica als semàfors, fent una clara aposta per la sostenibilitat.

El pressupost total de l’actuació és de 850.000€ aproximadament. Aquesta estarà subvencionada amb 150.000€ pel Departament d’Interior de la Generalitat i amb 515.000€ pel Pla Impulsa de la Diputació de Tarragona. L’import restant estarà finançat per l’Ajuntament d’Alcover. La previsió d’inici dels treballs és a finals d’octubre.