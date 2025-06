En marxa els enderrocs dels edificis per restaurar la muralla de Sant Francesc de Valls

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les obres de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls mostraran els vestigis del segle XIV ocults a l’interior dels edificis i suposaran una regeneració urbana del barri antic, convertint-lo en un nou espai obert i públic. Al març, es van començar a buidar els habitatges i ara ja s’han iniciat els enderrocs. «A la finca 112 hem trobat que la tàpia està a una alçada inferior de la recollida en els estudis arqueològics de 2018», diu l’arquitecta Marta Milà. L’actuació servirà per restaurar la torre de La Cega i la de l’Oest del portal de Llobets, i l’àrea de la font de Sant Sebastià. Així, es recuperarà el patrimoni «amagat», construït pels veïns. Amb un cost de 2,8 MEUR, els treballs estaran acabats l’estiu de 2026.

En global, el projecte té un àmbit d’actuació de 1.100 m2, amb una longitud de 140 metres. En els primers tres mesos d’obres, s’han buidat tots els edificis de les dues àrees d’actuació, les quals corresponen a les cases entre les dues torres del carrer de Sant Francesc i la de la font de Sant Sebastià. Concretament, s’ha començat amb l’enderroc de la finca 110 i, paral·lelament amb l’enderroc de la 82, situada a l’àmbit de la font. «Des de la 102 - corresponent a la Torre Cega – a la 116- la torre Oest del portal de Llobets, és un tram bastant llarg, també s'ha segmentat per parts. Hem començat pel mig, però la idea és anar cap a les torres», indica Milà.

L’arquitecta també assenyala que estan fent els treballs arqueològics i que han descobert que la tàpia té una alçada inferior a la que havien recollit en els estudis previs. «Ens hem adonat que la finca 72 i la 112 tenen més o menys la mateixa alçada que la finca 110. És una obra molt complexa perquè hem treballat a base d'hipòtesis i metodologies, però fins que no hem començat a fer els enderrocs, no sabíem exactament quins serien els vestigis que sortirien», afegeix la responsable de l’obra.

Milà explica que en els trams que s’han trobat el mur original de l'època medieval han apostat per recuperar «fins a l'alçada coneguda» i per tapiar les obertures. «Quan es va transformar aquesta muralla en habitatges, es van fer una sèrie d'obertures i el que fem és marcar el que seria l'obertura actual, però la tapiem amb un sistema una mica innovador», detalla. Alhora, diu que en el cas de les finques on el mur ja no és de tàpia, és a dir, no és original, es mantindran les obertures «perquè hi hagi permeabilitat entre el carrer Muralla i el de Sant Francesc».

Patrimoni ocult

Anna Ibarz, una altra de les arquitectes del projecte, explica que els vestigis de la muralla havien quedat «amagats» dins dels habitatges, els quals es van degradar amb el pas dels anys. «No estem malmetent un barri, sinó al contrari, li recuperem un espai públic i, a més, tenim l'oportunitat de tornar a mostrar aquest patrimoni: les antigues muralles i els vestigis de les torres, que Valls havia tingut i ara tornarem a ensenyar», assevera. Per ella, qualsevol element històric pot tenir valor, més enllà de la seva datació perquè aquests expliquen la història.

En el cas de la muralla de Sant Francesc, posa en relleu que la van construir les persones que vivien en aquest entorn. «A banda de veure la muralla del segle XIV, veurem que va ser construïda d'una forma molt interessant, ja que se’ls assignava als mateixos veïns un tram entre torre i torre i ells s'encarregaven d'autoprotegir-se, de crear-se aquestes defenses militars», subratlla la directora de l’obra.

Amb el pas del temps, aquestes defenses van «perdre sentit» i es van convertir en la base per a la construcció de cases. «Això no va ser d'un dia per l'altre, primer tenien uns pisos, després es va construir un soterrani i tota aquesta evolució la podrem veure un cop acabem la nostra restauració», comenta Ibarz. També destaca que es podrà fer una lectura arqueològica del parament on es mostraran totes les textures i materials constructius de les diferents èpoques: «Per tant, tindrem el mostrari i podrem veure l'evolució històrica de la ciutat».

Una de les torres serà visitable

Els arquitectes assenyalen que un dels objectius de l’actuació és dotar d’usos el nou espai per convertir-lo en un espai de memòria. «Aquestes torres, que són uns espais tancats, els convertim en uns espais de memòria que seran visitables», diu Marc Torrelles, un altre dels responsables del projecte. De moment, el plantejament és fer visitable la primera torre amb panells informatius sobre els vestigis mentre que la segona construcció s’hi ha projectat un quiosc perquè serveixi de «catalitzador» de l’espai.

Finalment, els arquitectes subratllen que el seu projecte inclou un pla director per unificar els criteris per a les pròximes actuacions en altres punts de la muralla. «Aquest projecte pren de referència el de la muralla de Sant Antoni, el primer en què es va intervenir, i la idea és que aquest projecte pugui servir com a full de ruta», expressa Torrelles. De fet, l’equip preveu continuar els treballs de restauració en l’illa de cases situades entre l’Hospital Pius de Valls i la font de Sant Sebastià. «L'Ajuntament està acabant d'expropiar aquestes finques, volem aquest passeig tingui com a mínim continuïtat fins a la font, i per tant el que és l'àmbit 1 i l'àmbit 2, hi haurà un futur àmbit 3 que serà aquesta illa de cases», tanca Torrelles.

Regeneració urbana

Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Valls, Sònia Roca, afirma que la recuperació d’aquest tram de la muralla de Sant Francesc servirà per generar permeabilitat i accessibilitat al centre històric. «És un projecte de regeneració urbana, es crearà un passeig arbrat i una zona urbanitzada, donarà llum i vistes als habitatges», assevera Roca. Pel que fa al termini previst d’execució de les obres, l’edil assenyala que no estaran enllestides fins a l’estiu de l’any vinent. «Venen fixades pels Next Generation, és un període llarg, intentarem escurçar-lo, però això no es pot dir mai perquè ens podem trobar imprevistos», comenta. El projecte té un cost de 2,8 milions d’euros, finançat íntegrament per fons europeus.