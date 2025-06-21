Medi Natural
Detecten i eliminen un niu de vespa asiàtica en una terrassa del centre de Valls
Es tracta d’una espècie invasora que pot tenir un fort impacte sobre l’apicultura i el medi ambient
Una veïna del centre de Valls, la Pilar, es va endur un bon ensurt en descobrir que a la seva terrassa s’hi havia instal·lat un niu de vespa asiàtica (Vespa velutina).
L’avís va permetre intervenir l’Associació Molí del Fort, un centre especialitzat en conservació de fauna que també actua en l’eliminació de ruscos d’aquestes espècies invasores. El moment va quedar enregistrat en vídeo i s’ha compartit a través del seu perfil d’Instagram.
«M’he espantat molt, he sortit a regar les plantetes i m’he trobat aquesta bola aquí», explica la Pilar al vídeo difós per l’entitat. Tal com s'explicava al vídeo de la intervenció, el rusc ja contenia larves, fet que indica que la colònia feia dies que s’havia establert.
Una espècie invasora que amenaça la fauna autòctona
La vespa asiàtica és una espècie originària del sud-est asiàtic, introduïda a Europa de forma accidental. A Catalunya es va detectar per primer cop fa una dècada i, des de llavors, la seva expansió ha estat constant, especialment en zones amb presència d’abelles i vegetació.
Aquesta vespa es caracteritza per ser una predadora d’abelles de la mel (Apis mellifera), fet que afecta directament l’activitat apícola i la pol·linització dels ecosistemes.
Tot i que no és més agressiva que altres vespes amb els humans, pot arribar a ser perillosa si se sent amenaçada o si s’acumula en espais pròxims a habitatges, com va passar en aquest cas.