Exposicions
Dues pioneres de l’art en un món masculinitzat
Dissabte s’inaugura al Museu de Valls una exposició dedicada a la pintora Maria Ferrés Puig, coneguda com Maria Freser
Maria Ferrés va néixer a Vilassar de Mar l’any 1874 i va morir a Valls l’any 1964. La seva vinculació amb la capital de l’Alt Camp li va venir pel seu marit, l’arquitecte vallenc Lluís Homs Moncusí, amb qui es va casar l’any 1899. La família del seu espòs eren uns hisendats de tarannà catalanista, i el matrimoni va viure en diverses ciutats fins que finalment es va instal·lar a Barcelona.
Això no obstant, passaven els estius a Valls, a can Tafarra del Pati i a la masia Homs. Maria Ferrés havia nascut en una família benestant, el pare de la qual era capità de vaixells. La bona situació familiar li va permetre estudiar pintura i va ser deixebla del pintor i gravador mataroní Rafael Estrany Ros. Amb el temps, acabaria adoptant el nom artístic de Maria Freser.
L’artista va treballar diversos registres artístics, especialment l’aquarel·la, el dibuix i el gravat. En la seva obra, que va retratar essencialment la quotidianitat popular i el món de la música i la dansa, també hi ha referències a elements vallencs com les calçotades, els castellers, els balls i oficis tradicionals o les gitanes.
El Museu de Valls inaugurarà aquest dissabte, 21 de juny, a les 12 del migdia, una exposició titulada Maria Freser. Cròniques des del balcó, que va ser produïda pel Museu de Vilassar de Mar l’any 2024, amb motiu de la commemoració dels 150 anys del seu naixement.
La mostra recull cent setanta obres, que inclouen també vuit olis de la seva filla, la també pintora Elvira Homs. L’Elvira va ser una artista desconeguda amb una vida artística breu. Això no obstant, en els anys vint i trenta va exposar a les prestigioses Galeries Dalmau, on van mostrar la seva obra els pintors més avantguardistes del moment, entre els quals un jove Salvador Dalí.
Cal tenir present que en aquella època l’art era un territori eminentment masculí, i que les dones artistes havien de superar molts prejudicis. Fa pràcticament setanta-cinc anys que no s’havia pogut veure un recull de l’obra d’Elvira Homs, ja que l’última vegada que es va exposar va ser a Valls l’any 1951, en una mostra col·lectiva.
Les obres que es podran veure a partir de demà provenen del Museu de Vilassar i del Museu de Valls, centres on es conserva el nombre més gran d’obres de Maria Freser. En canvi, les obres de la seva filla provenen de la col·lecció dels seus fills i nets. La mostra ha estat comissariada per Mireia Freixa, catedràtica emèrita d’Història de l’art de la UB i per la historiadora Assumpció Cardona.