Societat
Doctorandes en Lluita denuncien que el Govern «ha aturat» el quart any de contracte fins que hi hagi pressupostos
El col·lectiu lamenta que la consellera de Recerca i Universitats no aporta cap solució a «curt termini»
Doctorandes en Lluita denuncien que la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, els ha comunicat que el quart any de contracte queda «aturat» fins que hi hagi nous pressupostos de la Generalitat. En roda de premsa des del Parlament, la portaveu del col·lectiu que agrupa investigadores predoctorals de la URV, la Universitat de Lleida, la UB, la Pompeu Fabra i la UAB, Neus Anglès, ha lamentat que Montserrat no els hi ha donat cap solució a «curt termini» i ha afegit que les doctorandes no tenen més temps.
«Ens dirigim a la consellera Montserrat per demanar-li un compromís públic amb el quart any i volem una solució», ha afegit després de reunir-se aquest dimecres amb la consellera. Segons el col·lectiu, hi ha una «realitat urgent» que afecta el futur de la recerca a Catalunya. I ha explicat que la seva lluita és garantir unes «condicions dignes» per a totes les investigadores en formació. En aquest sentit, ha denunciat que el Govern està incomplint el compromís d'atorgar el quart any de contracte als doctorands. Assegura que els 3 anys actuals de contracte són del tot insuficients i ha afegit que hi ha més de 450 persones que deixen el projecte a mitges tenint en comptes les actuals condicions.
«No acceptarem més excuses, el quart any ens toca per llei. Lluitarem fins que la Generalitat compleixi», ha conclòs tot recordant que es tracta d'una reclamació històrica des del 2019.