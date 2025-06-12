Policial
Denunciada a Valls per circular sense permís i sextuplicar la taxa d'alcohol permesa
La conductora ha estat aturada pels Mossos a l'N-240
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona han denunciat una dona de 37 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense permís de conduir, atès que hi havia vigent una privació judicial. A més, conduïa sota l’efecte de l’alcohol.
Els fets han tingut lloc pels volts de les 00.54 hores d’aquesta matinada al quilòmetre 18 de la carretera N-240 al seu pas per Valls quan el vehicle ha estat aturat per una patrulla.
Els mossos han comprovat que la conductora tenia vigent una suspensió judicial del permís de conduir i a més evidenciava anar sota l’efecte de l’alcohol. En fer-li seguidament la prova d’alcoholèmia ha donat una taxa d’1,47 mg/l, la qual cosa representa sextuplicar la taxa d'alcohol permesa de 0,25 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat.
La conductora ha estat denunciada arran d’aquests dos fets hi haurà de comparèixer al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls, quan sigui requerida.