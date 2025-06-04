Castells
El Museu Casteller estrena sis gamma extra en l’experiència immersiva ‘Enxaneta 360'
L’Ajuntament de Valls ampliarà el projecte amb una pinya que permetrà tenir sensacions de pressió, olfacte o tacte
El Museu Casteller de Catalunya estrena sis gamma extra en l’experiència immersiva Enxaneta 360. Amb ulleres de realitat virtual, els visitants podran reviure la diada històrica de Santa Úrsula de 2023 a la plaça del Blat de Valls.
Fins ara, ja es podien visualitzar els dos 4 de 9 sense folre descarregats per les colles dels Xiquets de Valls, però a partir d’aquest mes de juny s’incorporen el 2de8 (c), el 5de9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles de la Colla Joves i el 2de8 (c), el 4de9 amb folre i pilar i també el pilar de 8 amb folre i manilles de la Colla Vella.
L’Ajuntament de Valls té previst ampliar l’experiència amb una pinya immersiva de cara l’any vinent que permetrà tenir sensacions de pressió, olfacte o tacte.
Amb l’estrena dels sis gamma extra s’ha completat la segona fase del projecte que permetrà veure amb ulleres de realitat virtual la totalitat dels castells de l’actuació històrica de Santa Úrsula de 2023. Totes les construccions de les dues colles vallenques es van gravar en format estereoscòpic 3D, amb càmeres 360º col·locades en diversos punts de la plaça del Blat. Les imatges, d’entre 8K i 10K de resolució, ofereixen una experiència visual i sonora completa que permet reviure els castells als visitants com si estiguessin in situ.
El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, Joan Ibarra, ha recordat que la primera fase del projecte només inclou un castell de cada una de les colles, fet que suposava veure els castells «com no els havíem vist mai». A partir d’ara, amb la diada completa de Santa Úrsula de 2023 es podran veure les construccions des de quatre punts: «L’actuació va ser molt significativa pels castells que hi va haver i tenim la sort de poder-los viure i reviure des del final de la plaça, des del davant de la pinya, des del balcó de l'Ajuntament i la visió més espectacular que és des del terrat», ha afirmat Ibarra.
A més, la immersió es completa amb el so real recollit a peu de plaça, que inclou les ordres dels caps de colla i el batec del públic. Tot plegat, ofereix una vivència «única» que situa l’espectador al cor de l’ambient casteller. Finalment, la nova versió de l’Enxaneta 360 està disponible en català, castellà, anglès i francès.
D’altra banda, el responsable de Turisme descarta, de moment, incloure altres castells de diades d’altres colles pel cost econòmic i per la dificultat tècnica de les gravacions. «Estem aprofitant al màxim el que es va gravar durant aquella Santa Úrsula, fins i tot hi ha recreacions en 3D d'aquells castells. No és fàcil fer aquestes recreacions; fer-ho amb altres diades requeriria un projecte nou, una nova inversió», ha subratllat. Així mateix, ha reivindicat que el Museu Casteller està al Km 0 del món casteller: «És el museu casteller de tot Catalunya, però l'enclavament és a la plaça del Blat i volem recrear que la gent que el visita estigui al Blat veient una diada castellera».
Pressupost de prop de 20.000 euros
La segona fase del projecte ha comptat amb un pressupost de 19.232 euros, dels quals el Departament de Cultura de la Generalitat n’ha finançat 11.732 euros en el marc de l’impuls de propostes culturals i artístiques que utilitzin tecnologies immersives. Segons Ibarra, la primera fase va tenir un cost similar a aquesta darrera i també va rebre finançament a través de la mateixa línia d’ajuts, creada el 2022 amb l’objectiu de donar suport cultural i fomentar la creació tant d’espais immersius arreu de Catalunya com d’experiències i continguts innovadors.
En concret, el Departament de Cultura va subvencionar l’audiovisual La Força que es pot visionar a l’equipament i que és «un dels seus principals atractius». El muntatge permet sentir i viure l’emoció dels castells situant a l’espectador dins mateix d’una projecció en pantalla circular.
«Pinya dels sentits»
En paral·lel, el regidor de Turisme ha anunciat que treballen per ampliar el projecte immersiu amb la creació de la pinya dels «sentits». L’objectiu és que el visitant pugui experimentar com és formar part de la base dels castells. «Una persona hi podrà entrar i formar-hi part, podrà tenir sensacions de pressió, de tacte, d'olfacte, de sentir el que se sent dins d'una pinya i de veure el que es veu des de dins», ha detallat. El projecte està pendent de la resolució d'una subvenció que permetrà finançar-lo i es preveu que tingui un cost d’uns 30.000 euros.
Ibarra ha indicat que es tracta d’un projecte amb diversos agents implicats, com són la Fundació i2CAT (Internet i Innovació Digital de Catalunya), el Mobile World Congress Barcelona i l’agència d’innovació pública Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. «Ens agradaria que durant aquest any estigués resolt per tal que l'any vinent poguéssim acabar de presentar-lo i completar encara més aquesta experiència immersiva dins el Museu Casteller», ha afegit.
Reforç dels grups escolars
Per la seva banda, el director del Museu Casteller de Catalunya, Daniel Moliné, ha explicat que treballen en diverses accions per atraure nous visitants, entre les quals, ha destacat la gratuïtat del primer diumenge de mes durant els mesos d’estius. També ha subratllat que estan fent campanyes amb turoperadors per aconseguir públic familiar de proximitat i estrangers. Alhora, ha remarcat que el museu estarà obert tots els dies de la festa major de Sant Joan i que s’obrirà l’equipament de forma extraordinària durant la vigília. A més, s’oferirà una visita guiada amb un tast de vins i amb una actuació de jazz.
Paral·lelament, el responsable del museu ha dit que continuen treballant per incrementar les visites de grups escolars. «Hem fet una aposta molt forta per atraure grups escolars, ja tenim visites programades per l’any vinent, aquest dissabte ens visitaran docents de l’ESO i Batxillerat», ha concretat. Moliné ha apuntat que a partir de setembre volen tornar a «enganxar» els centres educatius.
Preguntats per les xifres de visitants d’enguany, el regidor ha dit que encara estan recollint les dades, però que tenen «mesos molt bons, fins i tot superiors als de l’any passat». En el primer any d’obertura, el Museu Casteller va rebre prop de 21.000 persones.