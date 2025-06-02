Festa
Valls estrenarà samarreta i got amb la imatge del cartell de la Festa Major
La imatge gràfica de la festa d’enguany, dissenyada per la il·lustradora vallenca Meritxell Garriga, serà la protagonitza del marxandatge festiu
El Sant Joan de Valls continua escalfant motors i presenta la samarreta i el got de la Festa Major. D’aquesta manera i com a novetat d’aquest Sant Joan, el cartell de la Festa Major dissenyat per la il·lustradora vallenca Meritxell Garriga serà protagonista del marxandatge festiu que impulsa la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Valls amb la col·laboració de les regidories de Cultura i de Sostenibilitat i Medi Ambient.
Així, tant la samarreta com el got llueixen a la Mulassa que Garriga ha convertit en un peculiar Cavall de Troia festiu, carregat d’energia i que porta en el seu interior els elements més característics del Sant Joan vallenc. La samarreta es podrà adquirir en dues modalitats: infantil (per a edats de 2 a 11/12 anys) a un preu de 10 €, i d’adults (talles de la S a la XXXL) per 12 €. També es posa a la venda el got reutilitzable de la Festa Major, per només 1 €, amb la mateixa imatge festiva i dinàmica que transmet la vitalitat del Sant Joan de Valls.
A partir del dissabte dia 14 de juny, ja es podran adquirir la nova samarreta i el nou got de la Festa Major. Els punts de venda habilitats són l’Oficina de Turisme (Carrer de la Cort, 3), amb horari de dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 19 h, i diumenges i festius de 10 a 14 h. A més, s’ha previst un punt addicional de venda al Pati, els dies 14, 18, 21, 22 i 23 de juny de 10h a 13h, i el divendres 20 de juny de 17h a 20h.
El cartell dissenyat per Meritxell Garriga ha tingut una gran acollida per la seva capacitat de sintetitzar l’essència de la festa amb una mirada contemporània, carregada de detalls, com el Drac de Valls encenent la foguera, els Diables, els castellers o l’Àliga escalant l’església de Sant Joan. Tota aquesta riquesa visual es trasllada ara també al marxandatge, convertint la samarreta i el got en nous elements de festa.