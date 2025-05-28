Cultura
Valls prepara una Festa de Sant Joan que servirà per viure el darrer ball de l’Àliga vella
Se celebrarà del 20 al 25 de juny i se’n destaca l’àmplia programació infantil amb diverses efemèrides
Valls donarà la benvinguda a l’estiu amb una Festa Major de Sant Joan més popular, tradicional i participativa que mai. La celebració manté el corpus central històric i comptarà amb un programa extens del 20 al 25 de juny, amb activitats per a totes les edats i preferències.
El cap de setmana anterior ja s’escalfaran motors amb actes previs, i enguany destaca el comiat a l’actual Àliga de Valls, creada per Anton Gurí l’any 1991, que oferirà un últim ball emotiu a la plaça del Blat durant el Tomb del Poble. La nova Àliga es presentarà per la Candelera de 2026, coincidint amb els 325 anys d’aquesta tradició que forma part del patrimoni festiu de la ciutat.
Els Pets seran proclamats Ambaixadors dels Xiquets de Valls, Jepi Selva serà el pregoner i el títol de Santjoaner serà col·lectiu, en homenatge als pioners de les formacions de grallers i timbalers vinculats a la Joves i la Vella. També s’ha preparat una programació infantil molt rica, amb el 25è aniversari de la Mulassa petita, que organitzarà una gran cercavila amb altres mulassetes, i la participació de la Tresca i la Verdesca o la instal·lació interactiva Els colors de monstre. També hi haurà espectacles de conte creats per Eudald Ferré i la commemoració dels 30 anys de la Cia. Passabarret, amb espectacles, tallers, exposició i un concert amb la Companyia Elèctrica Dharma en format acústic.
Aquest serà el primer Sant Joan amb el campanar rehabilitat. Els Campaners de Valls recuperaran el toc manual de campanes i, com a novetat, el 19 de juny al vespre s’hi penjarà la bandera de la ciutat amb escaladors. La coincidència de Sant Joan amb el Corpus fa que el diumenge 22 de juny tinguin especial protagonisme els balls parlats: Pastorets, Gitanes, Vells i Diables, i al vespre, la Moixiganga.
Les activitats destacades
El dilluns 23 començarà el bloc central de la festa amb l’enramada de la creu de Sant Joan Baptista, la proclamació dels santjoaners, la sortida de l’Àliga al balcó, l’oneig de la bandera, la Tronada amb la Pirotècnia Igual, el tritlleig de campanes i el tomb de vigília dels Gegants de la Ciutat. També arribarà la Flama del Canigó i tindran lloc les Completes amb cascada de llum, focs artificials i castells a l’antiga a la plaça del Blat amb la Colla Joves i la Colla Vella.
El 24, dia de Sant Joan, les matinades i la diana dels trabucaires donaran pas a la diada castellera a la plaça del Blat, la tanda de lluïment de les danses i la ballada del seguici. A la tarda, el Tomb del Poble finalitzarà amb l’últim ball de l’actual Àliga, l’entrada de la bandera i focs artificials.
El dimecres 25 tancarà la festa amb el vot del poble a la Mare de Déu del Lledó, el Tomet amb el seguici petit, la cloenda a la capelleta de Sant Joan i, al vespre, el correfoc i el Castell de Focs Artificials a càrrec de la Pirotècnia Josman.
La Festa Major de Sant Joan tornarà a ser una cita imprescindible per als vallencs i vallenques, i per a tothom qui vulgui viure l’entrada de l’estiu amb tradició, foc, música i un goig que costarà d’oblidar.