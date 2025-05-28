Mobilitat
Adif destinarà més de 10 MEUR a renovar la seguretat de l’estació d’Alcover
El projecte busca optimitzar els sistemes ferroviaris per millorar l’eficiència, fiabilitat i sostenibilitat en el tram Reus-La Plana de Picamoixons
Adif ha adjudicat un contracte valorat en 10,42 milions d’euros per a la redacció i execució de les obres de renovació i modernització de les instal·lacions de seguretat a l’estació d’Alcover, ubicada en el tram ferroviari entre Reus i La Plana de Picamoixons, Tarragona.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és actualitzar tecnològicament els sistemes que intervenen en l’explotació ferroviària, garantint una disponibilitat més gran, eficiència i fiabilitat, i reduint la probabilitat d’incidències que puguin afectar el trànsit ferroviari.
El contracte inclou el disseny detallat de les instal·lacions de seguretat necessàries, així com l’execució de les obres i les proves prèvies a la seva posada en servei. Entre els sistemes renovats es troben la gestió informàtica del trànsit, equipaments de detecció i protecció, senyalització fixa i lluminosa, la seua integració en el Control de Trànsit Centralitzat, telecomunicacions, edificis tècnics, obres civils, sistemes d’energia i vigilància i control.
Aquesta inversió forma part de la contribució d’Adif a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9, que promou infraestructures industrials innovadores, fiables i sostenibles, reforçant així la resiliència i qualitat del transport ferroviari a la regió.