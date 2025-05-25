Successos
Rescaten en helicòpter una excursionista ferida al Niu de l'Àliga
La dona, que ha caigut i s'ha ferit la cama, ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan de Reus
Aquest diumenge al migdia els Bombers de la Generalitat han dut a terme un rescat a Mont-ral, a la zona del Niu de l'Àliga.
L'avís l'han rebut a les 12.43 hores i s'han desplaçat amb dotacions dels Mitjans Aeris (MAER), així com del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). També s'ha mobilitzat el Sistema d'Emergències Mèdiques.
Es tracta d'una excursionista que no ha pogut continuar el recorregut després de caure i fer-se mal a la cama. Un cop allà, els Bombers han estabilitzat l'afectada i l'han col·locat en una llitera per a poder realitzar l'extracció amb l'helicòpter.
Després d'una primera atenció per part del SEM, la dona ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan de Reus per rebre un tractament més exhaustiu.