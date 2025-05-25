Successos
Desmantellen un cultiu de marihuana amb més de 6.000 plantes en una zona boscosa de Querol
L'any 2021 ja es va localitzar una plantació similar en aquest mateix espai
Els Mossos d'Esquadra han localitzat i desmantellat una plantació de marihuana en una zona boscosa a Querol, a l'Alt Camp. Segons han informat fonts policials a aquest mitjà, els fets van tenir lloc el passat dijous 22 de maig, al voltant de les 14.15 hores.
La troballa va tenir lloc després que el cos policial fos alertat d'un grup de persones que es trobaven en una zona boscosa de difícil accés, on ja s'havien descobert plantacions l'any 2021.
Així i tot, quan la primera patrulla es va presentar al lloc, no va localitzar cap persona. En canvi, sí que van trobar un sender que els va conduir fins a una plantació de marihuana. Aquesta es trobava en un estat molt inicial, i s'acabaven de plantar més de 6.000 plantes, que van ser intervingudes pels agents.
A més de les sis terrasses, també es va localitzar una tenda de campanya, una cuina amb estris, i un petit hivernacle. La investigació continua oberta i encara no s'ha efectuat cap detenció.