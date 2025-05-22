Festes
Suu, Doctor Prats i Figa Flawas actuaran a la Festa Major de Sant Joan de Valls
El cartell musical aposta pel talent Km0 vallenc i els grans concerts a l'escenari del Carme
La Festa Major de Sant Joan de Valls ha presentat aquest dijous el cartell de la programació musical que destaca per l’aposta pel talent de territori vallenc, començant pels consagrats Figa Flawas que no fallen a la cita santjoanera a casa seva. S’hi sumen grups i artistes també de Km0 com Banda Neon, Loren, Insomni, Skandal, els Djs Pep Sànchez, Serra, David FL i Tumtumpà, així com els Fenya Rai que just enguany celebren 10 anys dalt dels escenaris amb un concert que serà sens dubte excepcional.
En total, el Sant Joan 2025 programa quinze concerts i una trentena de grups i artistes actuaran entre el divendres 20 i el dimarts 25 de juny als quatre escenaris musicals: als tres habituals de l’Hort del Carme, el Pati i la plaça de l’Oli s’hi afegeix la plaça de la Zeta que acollirà a un dels grans intèrprets i compositors catalans com és Manu Guix. Tots els concerts seran gratuïts i populars, segells d’identitat de la festa que presenta enguany de nou un cartell que combina propostes d’artistes emergents amb alguns dels grups de referència del panorama musical català.
L’Ajuntament i la comissió participativa de Músiques ha posat en valor una programació que fan sempre del Sant Joan vallenc una de les grans cites musicals a Catalunya en el calendari de concerts populars que arrenquen amb l’estiu. Així, els concerts del Solsticidi a l’escenari principal de l’Hort del Carme tindran com a cap de cartell els Figa Flawas, Suu i Doctor Prats, però sobresurten també les propostes de Testarudes, Insomni, Auxili, Banda Neon, el Pony Pisador, Svetlana i Gea. A més, el Solsticidi al Carme sumarà un concert més enguany, amb una primera nit de festa amb els Djs Pep Sànchez, Serra i David FL.
El Pati també serà escenari destacat de la programació musical, amb les actuacions de tot un clàssic de la Festa Major com és la Mitjanit, la imprescindible Principal de la Bisbal o la proposta singular d’havaneres en femení de Neus Mar. Com a novetat enguany, l’organització ha apostat pel segell vallenc en el gran ball de la revetlla de Sant Joan que anirà a càrrec del Grup Loren. Una altra de les grans cites al Pati serà el concert dels Fenya Rai que bufaran les espelmes del seu desè aniversari acompanyats per la Fenya Band, en una nova reversió del cançoner popular català. Just després dels Fenya Rai, actuarà La Cosina i les seva proposta de músiques d’arrel alegre i compromesa.
La plaça de l’Oli obrirà programació amb les divertides abelles del «Zum» de la Tresca i la Verdesca, un espectacle participatiu per a públic familiar amb un animat repertori musical. L’Oli a més acollirà de nou els clàssics concerts vermut dels migdies de Sant Joan amb la música tradicional i popular dels Ballaveu, Les Antines i els clàssics Xeremiers de Son Roca.
D’altra banda, com a novetat, la plaça de la Zeta s’estrenarà com escenari musical d’aquesta festa major amb dos concerts: el de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard per descobrir el talent musical emergent de Valls; i el de Manu Guix, en una proposta singular i en acústic en la que no només repassarà la seva discografia sinó que el públic podrà escollir part del repertori, fent que cada concert sigui del tot únic.