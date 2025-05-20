Cultura
El festival Guant de Valls s’atura aquest any per «reinventar-se»
Eudald Ferré deixa la direcció artística del certamen titellaire després de 20 edicions
El Guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls, no se celebrarà aquest 2025 i s'atura per «reinventar-se». En l'anunci de l’aturada temporal, fet aquest dimarts al Teatre Principal, el seu director artístic, Eudald Ferré, ha anunciat que deixa la direcció després de les 20 edicions. «Han sigut 20 anys molt bonics», ha expressat Ferré.
L’Ajuntament s’ha fixat com a objectiu el seu retorn el pròxim 2026 i ja treballa per fer-ho possible. «Ens cal buscar nous lideratges i formes de gestió que ens permetin continuar tenint un festival de qualitat, que sigui fidel a la seva essència i que pugui seguir oferint una experiència enriquidora per a tots els assistents, artistes i col·laboradors», ha afirmat la regidora de Cultura, Rosa Rovira.
En el seu comiat, Ferré ha destacat que els festivals, en aquest cas el de titelles, són un «espai de festa, aplec i germanor, on el públic i els artistes generen un vincle i un creixement cultural i social». El fins ara director artístic del Guant ha assenyalat que el certamen ha contribuït en el creixement cultural de la capital de l’Alt Camp com en altres municipis de Camp de Tarragona. «Fent que avui en dia es tinguin més presents els espectacles de titelles als nostres teatres», ha afegit.
El Guant va arrencar el 2005 amb un projecte que al llarg d’aquests anys ha comptat amb la participació d’altres municipis del territori que també han estat escenari del festival. Alhora, ha estat «altaveu» de l’art centenari de fer titelles «tant característic» de la cultura popular catalana, així com un punt de trobada per a la gent de l’ofici i companyies internacionals. La seva programació ha destacat per les propostes innovadores, tant amb espectacles adreçats a públic familiar com espectacles per a adults.