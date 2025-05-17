Castells
Les veus històriques dels castells es retroben en un esmorzar de memòria oral a Nulles
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya reuneix 14 protagonistes del projecte 'Memòria dels castells' per compartir records i vivències del món casteller
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha celebrat aquest dissabte 17 de maig un emotiu esmorzar amb 14 de les 30 persones participants del projecte Memòria dels castells. Les veus d’una tradició en evolució, una iniciativa que vol preservar la memòria oral del món casteller. La trobada ha tingut lloc al Forn de Nulles, un espai que ha esdevingut punt de trobada i reconeixement per a les figures històriques del fet casteller.
Durant l’acte, els assistents han compartit anècdotes i records dels anys cinquanta i seixanta, una època clau per entendre l’evolució del món casteller fins a l’actualitat. Entre els testimonis destacats, s’hi han rememorat fites com els primers 3de8 de les colles del Vendrell i de Valls o els espectaculars pilars de 5 dels germans Batet. La trobada ha esdevingut un exercici de memòria col·lectiva, però també un homenatge a l’esforç i la passió de generacions que han fet créixer la tradició castellera.
Entre els participants hi havia noms vinculats a colles històriques com la Colla Vella i la Joves dels Xiquets de Valls, els Nens del Vendrell, els Minyons de l’Arboç i d'altres formacions com els Xiquets de l’Eramprunyà o la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'acte ha estat també una mostra de complicitat i agraïment per part de la CCCC a totes aquestes figures per la seva generositat i voluntat de conservar la memòria viva dels castells.
El projecte de memòria oral va arrencar l’estiu de 2024 amb la col·laboració de la Càtedra URV per l’estudi del fet casteller, l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI) de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és enregistrar i preservar les vivències no documentades de castellers nascuts abans de la dècada de 1950, contribuint així a un arxiu viu i necessari per a futures generacions.
La iniciativa culminarà aquesta temporada amb la presentació pública del projecte complet, que oferirà una mirada única i en primera persona a l’evolució d’una de les tradicions més arrelades i emblemàtiques del país.