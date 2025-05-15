Llibres
Ulisses de quinze anys que llegeixen i naveguen a vela
Dissabte Tarraco Viva acollirà la sessió ‘L’Odissea Un viatge terapèutic’ que treballa la salut emocional d’adolescents
Ara fa un any un grup de joves usuaris del Centre Terapèutic Can Ros d’Aiguamúrcia (Alt Camp) es van embarcar en un veler a la Costa Brava. Durant el viatge, els adolescents van aprendre les bases de la navegació a vela i van llegir fragments de L’Odissea d’Homer, descobrint múltiples paral·lelismes entre aquella història escrita fa 3.000 anys i el seu dia a dia.
«Llegint la part central de L’Odissea ens trobem amb un relat que posa sobre la taula totes les qüestions que estem treballant amb els nois i noies», explica Ramon Vilà, director socioeducatiu del centre. Ell forma part de l’equip d’Amalgama7, una institució especialitzada en l’atenció terapèutica i educativa per a adolescents i joves, així com les seves famílies, que disposa de diversos centres, entre els quals hi ha el d’Aiguamúrcia.
Va ser ell qui, en ser traslladat a l’Alt Camp, es va iniciar en la navegació i va saber-hi veure les possibilitats terapèutiques. «A Amalgama7 treballem, sobretot, la teràpia de proximitat. Això vol dir crear espais de comunicació amb el terapeuta, el resident i la seva família, i navegar en un veler ho afavoreix, ja que els joves treballen aspectes com la convivència, la responsabilitat o els rols d’equip».
I aquest viatge terapèutic, assegura el Ramon, troba un reflex perfecte en L’Odissea: «El gran impacte en llegir-la amb ells és que no només hi entren, sinó que fan un salt des de 3.000 anys enrere fins al que els està passant ara mateix amb la violència parental, l’absentisme, l’addicció a les pantalles o les conductes emocionals i sexuals de risc». Un altre paral·lelisme amb l’obra, subratlla el Ramon, és el fet que quadra del tot amb el treball que es fa a Amalgama7, «i que té per objectiu el retorn a casa i al projecte vital dels joves».
A partir d’aquest club de lectura, el Ramon va contactar amb Meritxell Blay, autora de L’Odissea (Inuk Books, 2023), una adaptació del poema èpic per a joves lectors. La Meritxell es va acostar fins a l’escola en diverses ocasions per conèixer el projecte i parlar amb els joves sobre l’obra i l’autor. Aquests encontres, admet la Meritxell, li va fer veure l’obra que tant havia treballat des d’una nova perspectiva: «Jo sempre havia explicat que per als grecs L’Odissea era com una mena d’enciclopèdia, però mai havia pensat fins a quin punt també podia ajudar en la vida, perquè, en el fons, Ulisses no és un heroi, sinó un home a qui li passen desgràcies i que ha de tirar endavant prenent decisions».
Tot aquest treball es podrà veure aquest dissabte 17 de maig, a les 17 hores, en el marc de Tarraco Viva, en la sessió L’Odissea: un viatge terapèutic. En aquesta lectura reflexiva del text hi participaran els mateixos Ramon i Meritxell, així com joves d’Amalgama7 i els seus familiars.