Successos
Troben una dona morta entre uns matolls a Valls
El cadàver no presentava indicis de criminalitat
Els Mossos d'Esquadra van localitzar dilluns al vespre el cos d'una dona entre uns matolls a Valls. Segons ha avançat ElCaso, el cadàver es trobava a la zona del carrer de la Terra Alta de la capital de l'Alt Camp.
Des dels Mossos d'Esquadra expliquen que s'haurà d'esperar als resultats de l'autòpsia per saber la causa de la mort, tot i que tot apuntaria a una possible sobredosis. La policia autonòmica no va trobar indicis de criminalitat en el cos de la dona.
Segons el digital, el cadàver ha estat localitzat en una de les entrades de Valls des de l'A-27, a tocar de la residència Alt Camp.