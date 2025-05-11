Castells
Les colles es troben a Valls per debatre sobre subvencions, comercialització i la protecció davant agressions
La XXII Jornada de bones pràctiques de gestió castellera també ha abordat temes com les assegurances i la gestió de tresoreria
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) va organitzar aquest dissabte 10 de maig la XII edició de la Jornada de bones pràctiques de gestió castellera amb la complicitat de les colles dels Xiquets de Valls i la participació de més de cinquanta persones de 26 colles d’arreu del territori.
La jornada va començar amb una sessió plenària a càrrec d’Alberto Castillo, advocat i jurista de l’Àrea de benestar social del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que va posar èmfasi en la «importància dels documents dissenyats per vetllar per la màxima protecció de les colles», que les «reforçaran a l’hora d’afrontar situacions com agressions o actituds que posin en risc la seguretat dels seus integrants».
L’espai més important de la sessió va ser l’oportunitat de les colles de resoldre dubtes sobre com encarar les diferents situacions amb les que es troben. A continuació les persones assistents es van separar en dos grups per aprofundir en les diferents línies de subvencions que ofereix el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o bé en les assegurances castelleres amb les que compten les colles membres de la federació.
La primera sessió, a càrrec de Georgina Garcia, del Servei de Promoció i Dinamització de la DGCPAC, i Anna Verge de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) que van presentar els diferents objectes de subvenció de concurrència pública als que les colles es poden acollir i van resoldre els principals dubtes plantejats.
En paral·lel, una vintena de persones entraven en el detall de les quatre pòlisses col·lectives de cobertura castellera que tenen totes elles per formar part de la CCCC, i com procedir en cas d’haver-les d’activar.
Després d’una pausa cafè, moment important de trobada i intercanvi entre les colles assistents, la jornada va continuar amb dos tallers pensats per facilitar la comunicació externa de la colla i la gestió de la tresoreria.
En el primer, la Laia Abelló de la cooperativa La Sembra, va donar eines pràctiques per aprofitar el chatGPT per millorar les campanyes i accions de comunicació dels equips responsables de les colles. Per la seva banda, Enric Rius de Rius Consultors, repetia assistència a la jornada de gestió entrant, en aquest cas, en els bàsics de tresoreria i fiscalitat que tota colla hauria de tenir en compte.
Un cop més, un dels moments més destacats de la sessió va ser l’oportunitat de resoldre dubtes i qüestions concretes. El matí va acabar amb una sessió conjunta a càrrec de Maria Masferrer, de l’empresa de producció d’actes i esdeveniments Soulmate, que va convidar a reflexionar sobre la possibilitat o no de comercialitzar amb els castells, si poden ser un producte comercial, el valor que aquests tindrien, etc., obrint un espai de debat entre les colles que va permetre confrontar diferents punts de vista, opinions i experiències.