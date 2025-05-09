Municipal
Salut i Valls estudiaran la fórmula de governança del Pius Hospital a partir del setembre
Les administracions fixen un termini mínim de vuit anys perquè el nou parc sanitari sigui una realitat
El Departament de Salut i l’Ajuntament de Valls estudiaran la “fórmula” de governabilitat de l’Hospital Pius a partir del pròxim setembre. “Volem que funcioni bé, farem tot el que calgui, buscarem un format que garanteixi la viabilitat de l’hospital i les inversions”, ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané aquest divendres.
El març de 2021, el consistori va signar un protocol d’intencions amb la consellera Vergés per incorporar-lo al CatSalut. L'alcaldessa Dolors Farré ha explicat que iniciaran la modificació del pla urbanístic per cedir els terrenys pel nou parc sanitari en les pròximes setmanes, un tràmit que s’allargarà almenys un any i mig. Les administracions preveuen un mínim de vuit anys perquè el parc sigui una realitat.