Societat
El jugador d’hoquei patins ‘Jepi’ Selva serà guardonat com a 42è Vallenc de l’Any a la Nit de Premis
La gala del 24 de maig també reconeixerà Agustí Forné, Jordi Beltran o l’Institut Jaume Huguet
L’Ajuntament de Valls, la Fundació Ciutat de Valls i la Cambra de Comerç de Valls han donat a conèixer els guardonats de l’edició de la Nit de Premis d’aquest 2025. La gala tindrà lloc al Centre Cultural Municipal de Valls el pròxim 24 de maig i es lliuraran un total de 22 guardons.
Els guardons formen part de 15 premis que reconeixen la tasca de persones, entitats i empreses del territori en àmbits tan diversos com l’empresa, la cultura, l’educació, el patrimoni i el compromís social.
El premi més destacat, el 42è Vallenc de l’Any, serà per Josep M. Selva, conegut per Jepi, jugador d’hoquei patins que ha passat per clubs com l’U.D. Oliveirense, el CE Vendrell o el Reus Deportiu. Dolors Farré, alcaldessa de Valls, destaca de Selva que la seva «aposta per l’esport base», els seus valors com «la humanitat i el bon fer» o el fet de «portar sempre Valls al cor».
Entre el seu palmarès, Selva compta amb dues copes del Rei, la Golden Cap amb la selecció catalana o el Campionat del Món amb la selecció espanyola. A més, va ser el màxim golejador de l’OK Lliga a la temporada 2012/13.
Un altre dels grans premis de la nit, el XXV Premi a la Iniciativa Cívica, serà per l’Institut Jaume Huguet. Jordi París, vicepresident de la Fundació Ciutat de Valls, remarca «la tasca per l’ensenyament, els estudis socials i la defensa del català druant els anys 30 i els anys 70», del centre. L’institut també ha estat reconegut aquest any amb la Creu de Sant Jordi.
D’altra banda, les colles castelleres de la ciutat distingiran a dos periodistes vinculats al fet casteller. La Colla Vella dels Xiquets de Valls reconeixerà la trajectòria de Jordi Bertran per la seva feina social i acadèmica. Pel que fa a la Colla Joves Xiquets de Valls, entregaran el premi de periodisme casteller a Agustí Forné a títol pòstum.
Els Premis a la Salvaguarda del Patrimoni d’aquest any seran pels projectes de Camins KM0, Cap de setmana paperer a la Riba, la recuperació del Casal Cal Joan de l’Hort i la rehabilitació de l’edifici Ca Xapes.
La Cambra de Comerç de Valls guardonarà Essity Spain per la implantació, ampliació i inversió industrial; a Autoescola Mario i FORBUS per la trajectòria empresarial; a Míriam Benítez com a Jove Emprenedor 2025 i a Manusa, Rosa Gres, i Kellanova en la categoria d’exportació.
Altres reconeixements són els del periodista vallenc Josep Carles Rius, la pastisseria Dolça Fantasia en la categoria de comerç, l’escola La Candela per iniciatives educatives o el Fèlix Hotel Residència pel seu compromís social amb l’ocupació.