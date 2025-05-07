Successos
Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-14 a Alcover
Tres dotacions de Bombers estan treballant en la topada
Una persona ha resultat ferida en un accident aquest matí de dimecres a la C-14 a Alcover. Els fets han passat a les 08.46 hores al quilòmetre 24,47. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions terrestres de Bombers i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Allí han topat per encalç dos turismes i un camió de repartiment. Com a conseqüència de l'accident, un dels ocupants d'un dels vehicles implicats ha quedat atrapat al seu interior i els bombers han hagut de fer tasques d'excarceració.
A la via hi ha tallat un carril a la circulació, per la qual cosa hi ha petites retencions d'un quilòmetre en direcció Montblanc.