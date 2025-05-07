Diari Més

Successos

Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-14 a Alcover

Tres dotacions de Bombers estan treballant en la topada

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.Bombers

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una persona ha resultat ferida en un accident aquest matí de dimecres a la C-14 a Alcover. Els fets han passat a les 08.46 hores al quilòmetre 24,47. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions terrestres de Bombers i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Allí han topat per encalç dos turismes i un camió de repartiment. Com a conseqüència de l'accident, un dels ocupants d'un dels vehicles implicats ha quedat atrapat al seu interior i els bombers han hagut de fer tasques d'excarceració.

A la via hi ha tallat un carril a la circulació, per la qual cosa hi ha petites retencions d'un quilòmetre en direcció Montblanc.

tracking